Stasera ‘Buonanotte suonatori’, saggio di fine anno della Scuola

Finisce un anno di corsi di vari strumenti di musica popolare e, come ormai da tradizione, arriva il momento del saggio finale che per la Scuola di Musica Popolare significa proporre ‘Buonanotte suonatori’, un vero e proprio evento immersivo nella musica popolare con la realizzazione di saggi/concerti sparpagliati in ogni angola della trecentesca rocca albornoziana. Si parte questa sera alle ore 21, tutti insieme, per il saluto iniziale nel cortile interno, piazza Fratti, con le cornamuse della Scuola di Musica Popolare che apriranno le danze: in effetti è anche possibile ballare. Alle ore 21.30 ci si potrà sbizzarrire andando alla ricerca del concerto preferito tra la sala mostre, il teatro Verdi, la sala del consiglio, le stanze del Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’, i quattro torrioni della rocca. In tutti questi luoghi e in contemporanea si esibiranno circa 80 tra allievi e maestri che nel corso dell’anno hanno partecipato ai corsi proposti dalla Scuola. La festa si chiude poi alle ore 23 sempre nel cortile interno della rocca con l’esibizione dell’Orchestrona. L’ingresso è a offerta libera. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domani. Per l’occasione resteranno aperti, in orario serale e a ingresso libero, il Museo Archeologico e la mostra ‘Carta Inquieta’ di Barbara Taglioni presso la sala mostre ‘Mario Bertozzi’.

Matteo Bondi