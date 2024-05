Stasera con Rinaldini c’è l’assessore Colla. Pompignoli dall’Ascom

L’economia e le aziende del territorio sono al centro di vari incontri dei candidati alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno. Oggi alle 20.30 si terrà l’incontro ‘Piccole e medie imprese: un importante contributo all’economia del territorio e della Forlì che sarà’ alla Taverna Verde, in via Somalia 2, con gli interventi di Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna, e di Graziano Rinaldini, candidato sindaco per il centrosinistra. Modera l’incontro la giornalista Patrizia Lancellotti.

Sicurezza, riqualificazione del mercato immobiliare e residenziale del centro storico, area vasta, ma anche turismo e infrastrutture sono stati i temi principali che il candidato della Lega, Massimiliano Pompignoli, ha affrontato nei giorni scorsi con i vertici di Ascom-Confcommercio Forlì. "Un incontro molto proficuo e piacevole – lo ha definito il direttore, Alberto Zattini – che ha messo in evidenza le competenze e l’esperienza di Pompignoli in alcuni settori di profilo prettamente regionale, come il turismo e le politiche di area vasta, e che riteniamo possano essere un valore aggiunto per il governo futuro di questa città".

"Il tema del centro storico è fortemente legato all’adozione di politiche abitative sbagliate e controproducenti, che la sinistra ha portato avanti per decenni – ha dichiarato Pompignoli –. Grazie all’impegno dell’amministrazione Zattini, in questi ultimi cinque anni sono stati fatti importanti passi avanti, ma bisogna lavorare di più su politiche di sostegno alla residenzialità e forme di incentivazione all’apertura di nuove attività".

ma. bo.