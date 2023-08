Stasera concerto de ’Il Kremlino’

Il settimo concerto dell’estate organizzato da Romolo Caroli, iperattivo gestore del bar della Quercia, ovvero ‘Il Kremlino’ a Modigliana si terrà stasera alle ore 21,30, in piazza Matteotti, con la ‘Hernadez & Sampedro Band’, quartetto rock ravennate.

Domani alla stessa ora sarà sul palco Giorgio Canali, chitarrista, cantautore, produttore discografico. Da quattro anni Caroli organizza almeno una decina di concerti all’anno e c’è spazio anche per band locali. Dopo queste esibizioni ce ne saranno altre tre, l’ultimo il 1° settembre, quando saliranno sul palco i ‘Vivi per caso’.

Il paese è ancora in grandissima sofferenza per l’enormità dei danni alle attività produttive e alle infrastrutture dovuti ai fenomeni alluvionali di maggio, quando fortunatamente non ci sono stati feriti.

Ma quali sono i criteri per la scelta degli artisti?

Si spazia dalla musica d’autore ai pezzi cover, spaziando su più generi. E il chitarrista Canali era richiestissimo da tantissime persone.

C’è un grande riscontro di presenze e di gente che viene anche dai paesi vicini e il tam tam sui social è fondamentale per pubblicizzare l’evento

"Sicuramente in tutte le feste va data continuità - spiegano gli organizzatori - e sarebbe opportuno svilupparle in più giorni".

Giancarlo Aulizio