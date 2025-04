Stasera conferenza sul luccio e sui predatori di acqua dolce

Le Guardie Ecologiche Volontarie oggi alle 20.45 organizza presso il polo didattico La Cócla una conferenza su ’Lucci di Romagna, storie di grandi predatori’. Giancarlo Tedaldi parlerà della problematica inerente la diffusione delle specie aliene in Romagna con particolare riferimento agli organismi e ai pesci delle acque dolci, mentre Luca Ruffilli illustrerà i punti salienti della sua tesi ’Genotipizzazione e rilievi biometrici in una popolazione isolata di Esox sp. in Emilia-Romagna’. In omaggio l’opuscolo ’Indigeni e indesiderati pesci di fiumi e paludi, il luccio italico e il luccio centroeuropeo’.