Stasera dieci lettori gratis al Saffi Debutta da Venezia ‘Io Capitano’

Sono ripartite dopo la pausa estiva e con la contestuale chiusura dell’arena Eliseo, le proiezioni al Cinema Saffi d’Essai Multisala di viale dell’Appennino. Qui questa sera sarà assegnato un biglietto omaggio ai primi dieci nostri lettori che dalle 20.30 si presenteranno alla cassa consegnando questa pagina in originale alla cassa. Questi i due film in programma.

Partiamo da ‘Io Capitano’, il film di Matteo Garrone (il regista di ‘Dogman’ e ‘Pinocchio’) in concorso all’80ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia in svolgimento in questi giorni, pellicola che esce proprio oggi nelle sale dopo essere appena stata proiettata in laguna. Il film, che affronta la tematica drammatica dei migranti, racconta la storia di due giovani, Seydou e Moussa (interpretati da Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono dal Senegal, per l’esattezza da Dakar, per affrontare il lungo viaggio per raggiungere l’Europa. La loro diventa un’odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i centri di detenzione in Libia, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e ipocrisia.

L’altro film in proiezione al Saffi è ‘Il più bel secolo della mia vita’, film diretto da Alessandro Bardani, opera che racconta la storia di Giovanni (Valerio Lundini), un ragazzo che a causa di un’assurda legge non può conoscere prima di aver compiuto cento anni l’identità dei suoi genitori biologici, genitori che non l’hanno riconosciuto alla nascita. Il giovane vorrebbe veder esaudito il suo unico desiderio e scoprire di chi è figlio prima di diventare vecchio, ma la burocrazia dunque glielo impedisce. Per smuovere quindi l’opinione pubblica e far sì che si interessi al suo caso, Giovanni ha un’unica speranza: riuscire a conquistare la complicità di Gustavo (Sergio Castellitto), unico centenario, come lui non riconosciuto alla nascita, ancora in vita. Peccato che quest’ultimo, nonostante sia l’unico in grado di poter aggirare la legge e avere diritto a fruire della normativa, non sia affatto interessato alla questione. Da quest’incontro tra un uomo centenario proiettato verso il suo futuro e un giovane legato al suo passato nasce un’imprevedibile amicizia.

La pellicola, presentata in anteprima al 53° Giffoni Film Festival nella sezione Generator +18, è tratta dall’omonimo spettacolo teatrale scritto dallo stesso Alessandro Bardani con Luigi Di Capua, un pièce che ha riscosso successo destando il coinvolgimento del pubblico.