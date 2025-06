Stasera gli iscritti Pd votano a Villagrappa e Forlimpopoli

Stasera chi è iscritto al Pd (almeno dal 6 maggio) è chiamato a votare per eleggere il nuovo segretario emiliano-romagnolo: Luigi Tosiani è ricandidato. Nella data di oggi, sempre alle 20.30, la consultazione si svolge a Villagrappa (circolo Arci Pescaccia, via Ossi 36) e a Forlimpopoli (Torre dell’Orologio in piazza Garibaldi).

Domani sera si voterà invece a Vecchiazzano e San Lorenzo in Noceto (il circolo è quello di via Castel Latino 51) e a Civitella e Cusercoli (presso il Social Club in via Due Giugno 20 a Cusercoli).