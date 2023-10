Stasera i 300 anni della prima pietra del Suffragio

Oggi alle 20.45 nella chiesa del Suffragio monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente Cei, celebrerà insieme al rettore, don Paolo Giuliani, la messa solenne in occasione del terzo centenario della posa della prima pietra e nel 22° anniversario della morte di monsignor Sergio Scaccini. Prima della liturgia, alle 20 davanti al Duomo, si formerà un corteo che sarà accompagnato dalla Banda di Carpinello; poi la processione si sposterà verso il Suffragio, in corso della Repubblica, attraversando il centro città e piazza Saffi. Davanti alla chiesa, alle 20.30, ci sarà un momento in cui sarà fatta memoria della posa della prima pietra, avvenuta proprio il 24 ottobre del 1723. I lavori per la costruzione della chiesa di Santa Maria della Visitazione, o del Suffragio, iniziarono allora ma per molto tempo rimasero incompiuti, specie quelli della facciata, che venne poi terminata nel 1933. Alessandro Rondoni