Stasera i ’Paradise’cover band dei Coldplay La rassegna estiva dei "Mercoledì in centro" promossa dal Comune di Forlì si conclude con un concerto della cover band dei Coldplay, 'Paradise', in piazza Saffi. Dieci serate ricche di musica e intrattenimento, a ingresso gratuito. Un'opportunità unica per rivivere l'energia della band inglese.