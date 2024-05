Stasera il concerto del coro Primavera

Stasera alle 20.45, presso il centro sociale di via Angeloni si terrà il concerto del coro ‘Primavera’, dedicato - appunto - alla primavera. Il repertorio proposto vuole essere curioso e particolare e comprende famosi brani musicali anni ‘40 e ‘50 molto celebri e tuttora in voga e amati da tutte le generazioni. Al termine del concerto ci sarà un momento conviviale per brindare ll gruppo corale del centro sociale, costituisce una delle espressioni più significative dei principi e dei valori del centro sociale stesso, è composto da voci femminili e maschili, conta mediamente 18 componenti il cui repertorio spazia fra più generi musicali: dalla musica popolare e della tradizione romagnola, alla musica leggera a quella più classica. Il coro è da molti anni diretto dal maestro Omar Brui, valente pianista e fisarmonicista già direttore del coro ‘Città di Forli’ e del coro ‘Città di Meldola’, nonché direttore di Cosascuola Academy. L’adesione al coro è gratuita e aperta a tutti, anche a chi non ha particolari capacità, perché anche quando una voce è imperfetta l’effetto del mosaico di tutte le voci è prodigioso, a qualsiasi età e, secondo diversi studi, è un buon allenamento per la mente. Per informazione: e-mail caossiprimavera@gmail.com, tel.0543 63169 -3488851484