Stasera ’In the name of love’. Un gospel per ricordare Maci

Stasera alle 20.30 presso la Chiesa di Pieve S. Maria in Acquedotto il gruppo gospel ’Intercity’ proporrà ’In the name of love’, un concerto mix tra classici del gospel, spirituals afroamericani, musica pop, soul e contemporanea, unendo ritmi trascinanti, melodie profonde e testi capaci di toccare il cuore. Torna così anche quest’anno il concerto dedicato a Maci, amico e fratello di tunica, scomparso prematuramente nel 2020. ’In the Name of love’ diventa così molto più di un concerto: è un abbraccio collettivo, un inno alla memoria, un momento in cui la musica si fa strumento di affetto, di speranza e di comunità. Nell’occasione sarà eseguito per la prima volta il nuovo brano ’Want to take you higher’, un messaggio potente di elevazione e libertà, un invito a guardare oltre, a salire più in alto, dove il ricordo di Maci continua a brillare. È un canto che unisce terra e cielo, dolore e gioia, nel segno sente ancora forte e luminosa. Ogni componente dell’Intercity porterà sul palco la tunica viola, simbolo del coro, impreziosita da uno splendido cuore rosso. Un cuore che pulsa per Maci, che batte al ritmo della sua passione, del suo sorriso, della sua musica. È così che lo ricordiamo: vivo, presente, al centro di tutto.

Il concerto è a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Micap for Children, impegnata a livello nazionale e internazionale in progetti educativi e sanitari a favore dei bambini in difficoltà. Con questa scelta, il coro vuole continuare a trasformare il ricordo in azione, l’affetto in solidarietà concreta. Perché ogni nota, ogni voce che si alza, possa diventare un gesto che aiuta, che protegge, che costruisce futuro. Per informazioni sull’evento https://it-it.facebook.com/intercitygospel/ http://www.intercitygospel.it/