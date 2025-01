Stasera incontro sul controllo di vicinato

Forlimpopoli si prepara a lanciare l’esperienza del controllo di vicinato. A questo tema sarà dedicato un incontro pubblico che si terrà questa sera alle ore 20,45 nella sala del Consiglio comunale al primo piano della rocca albornoziana. Organizzato dal Comune in collaborazione con il presidio della Polizia Locale, l’incontro mette in scaletta gli interventi della sindaca Milena Garavini, dell’assessore alla sicurezza Enrico Monti, della vicecomandante della Polizia Locale, Stefania Lanzoni, e del maresciallo dei Carabinieri – Nucleo di Forlimpopoli, Matteo Renzi. Sarà l’occasione per discutere del tema della sicurezza e spiegare come funzionano i gruppi organizzati di cittadini che si mettono volontariamente in rete.