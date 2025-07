Stasera la festa di Radio Bruno. Annunciati i nomi di nuovi big della musica

Altri big del mondo della musica si aggiungono al cast del concertone Yoga Radio Bruno Estate che andrà in scena stasera in piazza Saffi. Si tratta dei Finley, Nina Zilli, Petit, Luk3 e Fuckyourclique che vanno a sommarsi ad Alex Wyse, Arianna, Boomdabash, Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, Il Pagante, Orietta Berti, Settembre, The Kolors, Tiromancino e Willie Peyote.

I Finley tornano insieme a Nina Zilli con la quale hanno realizzato il nuovo singolo ‘Quello sbagliato’. Tra i protagonisti di Amici 24, il giovanissimo cantautore Luk3 presenta ‘Bianca-Prada’ mentre ‘Cabaret’ è la sorprendente hit che vede insieme Orietta Berti, Fabio Rovazzi e il collettivo Fuckyourclique. ‘Vitamì’ è il reggaeton balneare di Petit. I The Kolors sono pronti con il nuovo singolo, ‘Pronto come va’.

Imperdibile il live dei Boomdabash con il singolo estivo ‘Una stupida scusa’, realizzato insieme a Loredana Bertè. A far ballare la piazza ci pensa Gabry Ponte, che dopo il successo stratosferico di ‘Tutta l’Italia’, ha lanciato da poco il brano ‘Brokenhearted’, in collaborazione con la rock band americana Train. Tutta l’ironia e la genialità di Willie Peyote nel brano estivo ‘Next’, ironico specchio dell’amore ai tempi delle app di dating. I Tiromancino celebrano i 25 anni di ‘La descrizione di un attimo’, album che impose Zampaglione e compagni al grande pubblico.

E ancora, il duo Il Pagante con il nuovo album trainato dal singolo ‘Costa Smeralda’ e l’artista Settembre con ‘Mi innamorerai’, a pochi mesi dal trionfo sanremese nella categoria Nuove Proposte.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del digitale terrestre) e sull’app ufficiale di Radio Bruno. E grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda su Italia 1, in differita e in prima serata, con il titolo ‘Yoga Radio Estate’. La serata è a ingresso gratuito fino al raggiungimento della capienza massima della piazza, ovvero 900 persone. Tutte le informazioni su accesso alla piazza, limitazioni al traffico e sicurezza saranno disponibili sui siti del Comune di Forlì (www.comune.forli.fc.it) e di Radio Bruno (www.radiobruno.it).