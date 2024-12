Stasera musica tra Italia e Brasile

Questa sera alle 21 alla sala San Luigi si terrà il concerto realizzato nell’ambito del 900 Fest ‘Maria, che mescola dolore e allegria’. Due cantautrici, Nilza Costa, brasiliana afro-bahiana e una italiana, Paola Sabbatani, si incontrano per unire le loro voci e dare vita a un racconto sulle lotte e le storie delle donne. Nel programma, canzoni originali di ognuna, brani di musica d’autore di vari paesi e anche alcuni inediti, in una alternanza di lingue: italiana, portoghese, yoruba, spagnola e inglese, per un concerto intimo e lirico, ma anche ritmico ed energico. Ad accompagnarle, un quartetto di musicisti eccellenti, provenienti da esperienze eterogenee, dal jazz alla musica classica, alla musica popolare: Daniele Santimone (chitarra), Maurizio Piancastelli (tromba), Roberto ’Red’ Rossi (batteria), Tiziano Negrello (contrabbasso). Ingresso gratuito.