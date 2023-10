Stasera alle 20 sarà pubblicato il 14° video dedicato ad Annalena Tonelli, la missionaria laica forlivese uccisa vent’anni fa a Borama, in Somalia: tutti i video sono sul sito www.annalenatonelli.it e sul canale YouTube, e rappresentano lettori di oggi (55 in totale) che interpretano le lettere che, negli anni, Annalena ha scritto dall’Africa. Quattordici, il numero di puntate, richiama le stazioni della Via Crucis.