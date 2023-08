Stasera riunioni alla Cava e ai Romiti

I problemi legati ai danni e agli interventi del dopo alluvione sono al centro di due riunioni straordinarie di altrettanti comitati di quartiere: quello dei Romiti, in programma stasera alle 20.30 nella sede di via Sapinia 40, e di Cava-Villanova (ore 20 presso l’anfiteatro del parco ‘Bertozzi’ in via Sillaro). Gli incontri sono aperti ai cittadini.