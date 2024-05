Stasera Salvini presenta il suo libro. FdI parla di sanità

Oggi alle 12 il deputato del Pd Gianni Cuperlo sarà al Bistrò Verdepaglia in corso Diaz 14, insieme a Davide Ranalli, sindaco di Lugo, e Graziano Rinaldini. Si parlerà di giustizia sociale a un anno dall’alluvione.

Alle 20 Matteo Salvini sarà al Grand Hotel in via del Partigiano 12 bis, dove presenterà il suo libro ‘Controvento. L’Italia che non si arrende’ e verrà intervistato da Claudia Conte, giornalista, scrittrice e opinionista tv.

Domani alle 10 i candidati al consiglio comunale Alberto Zaccaroni e Cristina Tassinari saranno nella sede di Fratelli d’Italia situata in corso Diaz 23, per incontrare i cittadini e approffondire tematiche legate alla sanità.