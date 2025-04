Stasera si parla di speranza, arte e restauro

La parrocchia predappiese di Fiumana ha organizzato per questa sera nella chiesa di Santa Maria Assunta, con inizio alle 20.45, l’incontro aperto al pubblico ‘Segni di speranza’. Interverranno il vescovo Livio Corazza, per la parte teologica-spirituale; il professor Pietro Lenzini di Faenza, pittore e artista di fama nazionale, per la parte artistica; l’architetto Emanuele Ciani, che presenterà il restauro degli affreschi.

Dopo il saluto del parroco don Massimo Bonetti e della responsabile del gruppo organizzativo Miria Gasperi, i tre relatori interverranno sulla Resurrezione di Cristo, "che è il grande tema del ciclo pittorico degli affreschi che si trovano nella nostra chiesa parrocchiale di Fiumana", come specifica Gasperi.

Aggiunge l’organizzatrice dell’incontro: "Infatti, anche la chiesa di Santa Maria Assunta di Fiumana offre sull’ampia navata le raffigurazioni del tema evangelico della resurrezione, che sono un vero e proprio trionfo di questo evento, fondamentale per la fede cristiana". Gli affreschi nella chiesa di Fiumana sono stati realizzati dal padre carmelitano Gherardo Fedalti nel secondo dopoguerra, che presenta al centro della navata la Resurrezione di Cristo e attorno molte scene evangeliche sulle stesso tema, fra cui la resurrezione di Lazzaro e della figlia di Giairo.

Le tre relazioni saranno intervallate da accompagnamento musicali, a cura del coro ‘Vicariato val di Rabbi’. Da segnalare la presenza di Pietro Lenzini, pittore e incisore, già professore all’Accademia di Belle Arti di Bologna, che unisce all’attività artistica una sistematica ricerca sul patrimonio artistico e architettonico della diocesi di Faenza-Modigliana, in particolare del XVIII secolo. Molte sue opere sono conservate in collezioni pubbliche e private e in diversi luoghi di culto della Romagna e non solo.

Quinto Cappelli