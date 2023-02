Stasera si proietta il film ’L’orafo’: è (anche) forlivese

Sono coinvolti anche due forlivese nella nuova uscita cinematografica della Almost Famous, aocietà di produzione di Riccione che presenta questa sera alle 21 in anteprima al Cineflash il suo ultimo lungometraggio thriller coprodotto con Dea Film: un piccolo film indipendente che ha già riscosso un buon successo ed è distribuito da Minerva Pictures con il titolo ‘The Goldsmith’, ‘ovvero ‘L’orafo’. Il film ha la regia di Vincenzo Ricchiuto, ed è stato scritto a quattro mani con Germano Tarricone, sceneggiatore e produttore della Almost Famous. Stefania Casini, star di Suspiria e Giuseppe Pambieri. Tra i protagonisti del film c’è anche il forlivese Mike Cimini, mentre suo fratello Alexander ha realizzato la colonna sonora originale. Saranno presenti in sala il cast e i produttori.