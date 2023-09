Stasera si vota a Bussecchio

Il congresso per la segreteria del Pd prevede nuove consultazioni: stasera alle 20.30 votano gli iscritti di Bussecchio (via Cerchia 98), mentre domani dalle 20 tocca a Forlimpopoli (Torre dell’Orologia in piazza Garibaldi) e Santa Sofia (centro ‘Sandro Pertini’). In corsa Alessandro Gasperini e Gessica Allegni.