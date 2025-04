Stasera spazio alla polifonia

Prosegue stasera alle 21 nella sede della Fondazione Masini (corso Garibaldi 98) la rassegna ‘Concerti di primavera’ con un evento speciale dedicato all’arte della polifonia. Il quinto appuntamento, dal titolo ‘Voci intrecciate: la polifonia nei secoli’ vedrà protagonista il coro ‘Musica Enchiriadis’, che condurrà il pubblico in un affascinante viaggio musicale attraverso i secoli. Il programma abbraccia capolavori che vanno dal Rinascimento ai nostri giorni, con musiche di Palestrina, Belli, Monteverdi, Händel, Rossini, Verdi, Bruckner e Lauridsen. Una serata in cui le voci si intrecceranno creando armonie raffinate e profonde, testimoniando come la polifonia abbia saputo attraversare il tempo, rinnovandosi senza perdere la sua forza espressiva: un’occasione unica per riscoprire il fascino del canto corale e immergersi in un repertorio che unisce spiritualità, bellezza e innovazione. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.