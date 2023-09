Stasera tocca alla Dandini. In scena ’Ferite a morte’

La giornata di oggi del festival dl Buon Vivere ha il suo momento clou alle 21 alla chiesa di San Giacomo con ’Ferite a morte’ di Serena Dandini, in scena insieme a Rita Pelusio, Germana Pasquero e le rappresentanti della società civile della Romagna. Per la prima volta in questo progetto teatrale sul femminicidio, itinerante da 10 anni, interviene anche una delle voci più conosciute del panorama televisivo italiano, quella di Andrea Zalone, autore al fianco di Maurizio Croza dal 2016. Il pomeriggio inizia invece alle 15 al refettorio Musei San Domenico con ‘Essere anziani oggi’, una tavola rotonda con testimonianze di operatori sanitari e rappresentanti dei quartieri. Sempre dalle 15, il Festival dell’incontro porta in Cittadella laboratori e un concerto delle scuole musicali forlivesi. Dalle 15 alle 16.30 il chiostro dei Musei San Domenico ospita il workshop sul gusto (per bambini dagli 8 ai 12 anni) dal titolo ‘Fulmini & polpette’. Sempre al chiostro, dalle 16 alle 17.30 il laboratorio ‘Giocolando ci divertiamo’, con bolas, palline, fular, rolla bolla, trampoli e flauer stic. Alle 16.30 al chiostro San Mercuriale c’è ‘Le radici di una comunità educante’, attività ludico ricreative in ambienti naturali e storici a Forlì. Dalle 16.30 alle 17.30 il chiostro dei Musei San Domenico ospita il workshop di consumo consapevole per genitori ‘Onda su Onda’: i cambiamenti climatici analizzati da diversi punti di vista.

Alle 17.30 alla chiesa di San Giacomo ‘Un buon posto in cui fermarsi’. Forse proprio la resa può regalare un’inaspettata felicità, con lo scrittore Matteo Bussola. Alle 18 al chiostro dei Musei San Domenico ‘Il Cavallo King’, la storia vera di un cavallo, che con un pizzico di arte teatrale può diventare un racconto emozionante che indica la trama invisibile che sta sotto la realtà, con la regia di Angelo Generali, testo di Giampiero Pizzol e interprete Giampiero Bartolini.

Alle 18 al refettorio Musei San Domenico il libro di David Sassoli ‘La saggezza e l’Audacia’, a cura di Claudio Sardo. Alle 19 alla Cittadella del Buon Vivere ‘Antiginnastica: fiducia nel corpo = fiducia nel territorio’, conversazione con il corpo dell’alluvione. Alle 19 alla chiesa di San Giacomo ‘Musica, pensieri e parole’, concerto del pianista Mark Baldwin Harris. Alle 20 al refettorio Musei San Domenico il reading ‘Semi portati dal vento: piantare radici in una nuova terra’, storie di individui senza fissa dimora e storie di strada. Alle 20 al chiostro Musei San Domenico il concerto del duo Gabriele&Milva e alle 20.30 alla Cittadella del Buon Vivere l’incontro e dj set Astronavi, animali e giradischi, con Giulia Cavaliere che intervista Lucio Corsi.

La mattina di domani dalle 9 alle 12.30 propone alla Cittadella del Buon Vivere’ Il giardino a risparmio d’acqua’, un laboratorio e mostra di piante ornamentali adatte al nostro ambiente e resistenti alla siccità. Alle 10 al chiostro Musei San Domenico ecco ‘-9 +3 in musica’, laboratori musicali con Elisa Ridolfi e Andrea Alessi. Alle 10 si inaugura invece il giardino di via Curte, con il saluto istituzionale del vescovo di Forlì Livio Corazza. Gianni Bonali