Statale 67, avanti i lavori: "Tempistiche confermate"

Rispondendo ieri a una interrogazione della deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari, il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e trasporti Tullio Ferrante ha fatto il punto della situazione sugli otto semafori a senso unico alternato che si trovano lungo la Ss67 da Dovadola a San Benedetto in Alpe, fra cui i due cantieri fra Dovadola e Rocca.

Premesso che "il ministero sta seguendo con particolare attenzione gli sviluppi legati agli eventi della scorsa settimana per valutare ulteriori interventi necessari", il sottosegretario ha confermato finanziamenti e tempistiche per interventi già programmati dall’Anas sulla Ss 67 dopo l’alluvione 2023. Per il sottosegretario "l’Anas ha attivato una serie di interventi per un investimento di 12,5 milioni, da realizzarsi tra il km 142 e il 213".

Ecco nel dettaglio cosa succederà nel tratto Dovadola-San Benedetto in Alpe, dove ora il traffico è regolamentato a senso unico alternato appunto da otto semafori in altrettante frane. Il cantiere in atto al km 164 (alle porte di Rocca verso Forlì, cui va aggiunta una paratia al km 165) terminerà i lavori entro il 2024. L’altro cantiere in corso al km 167+700 e al km 168+650 (località Vallicelle-Pantera di Dovadola), "mediante la realizzazione di opere di contenimento e la costruzione di una scogliera in massi lungo l’alveo del fiume Montone", nonché altri tre cantieri da aprire presto al km 146 e al km 148 (fra Bocconi e San Benedetto) e al km 162 (all’uscita di Rocca), dovranno vedere completati i lavori entro marzo 2025. In questo elenco di Anas-ministero manca però il riferimento a cosa succederà in altre due frane doveci sono semafori: al km 170 a Dovadola (dopo il paese) e al km 157, all’ingresso di Portico (località Saldoni).

"Il Governo ha anche assicurato – dice la deputata Tassinari – che lungo la Ss 67 sarà ristrutturato il Ponte di Ferro alle porte di Rocca San Casciano e che si potrà procedere celermente all’avvio dei lavori previsti senza interruzione della circolazione". Conclude la Tassinari: "Nel ringraziare il Governo, in particolare il sottosegretario Ferrante, per la continua attenzione sulla Ss 67, auspico che l’Anas e l’impresa rispettino il cronoprogramma dei lavori, priorità assoluta per riqualificare la strada e per la sicurezza dei cittadini".