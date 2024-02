Statale 67 chiusa a Pallareto: lavori per sistemare la frana

L’Anas di Bologna ha informato i sindaci della media e alta valle del Montone che la SS67 sarà chiusa domani notte (venerdì 9 febbraio) dalle ore 22 fino a sabato mattina alle 4, al km 165 in località Pallareto, fra Rocca San Casciano e Dovadola, dove sono in corso i lavori per una frana dello scorso maggio 2023. Sul posto sono in corso lavori di ripristino per riaprire la strada nei due sensi, mentre ora vi è collocato un semaforo con senso unico alternato. In quelle ore notturne dovrebbero arrivare sul posto diverse betoniere. Lo stesso provvedimento sarà ripetuto la settimana successiva, cioè venerdì 16 febbraio, con chiusura alle 22 e riapertura il sabato 17 alle ore 4. Sembra di capire anche che al termine di questi lavori, dovrebbe essere tolto il semaforo a senso unico alternato. Fra Dovadola e Rocca ne resterebbero due (uno prima e l’altro dopo il Casone), mentre altri due sono ancora fra Rocca e Portico, entrambi vicino ai due paese. Nell’annunciare i lavori per 12milioni di euro, l’Anas aveva precisato che questi lavori dovevano essere completati entro marzo. Durante le due notti di chiusura al traffico, gli automobilisti che vogliono salire da Forlì verso il Muraglione lungo la SS67 e viceversa devono baypassare le chiusure, attraverso la provinciale del Rabbi e poi da San Zeno ricongiungersi alla SS67 a Rocca oppure attraverso la provinciale da Modigliana e Tredozio, per ricongiungersi a Portico, percorrendo la provinciale 22 della Busca.

Quinto Cappelli