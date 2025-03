Statale 67 di nuovo bloccata. I detriti fermano il traffico per ore

L’ennesimo temporale primaverile si è abbattuto ieri pomeriggio nella media e alta valle del Montone, provocando alle porte di Rocca San Casciano uno smottamento di terra, fango e ramaglie che ha invaso la SS67, avvenuto proprio nel tratto dove è in corso un cantiere di lavori per sistemare una frana dell’alluvione del maggio 2023.

Qui il traffico è regolamentato da un semaforo a senso unico alternato, ma lo smottamento improvviso ha bloccato del tutto la circolazione dei mezzi per circa mezz’ora, mandando il tilt gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti subito da Rocca San Casciano i pompieri e i carabinieri delle locali stazioni, nonché i tecnici dell’Anas che con mezzi meccanici hanno liberato la strada, risolvendo la situazione.

Nell’attiguo cantiere dell’Anas, aperto da un paio di mesi e che dovrebbe completare i lavori entro la fine della primavera, gli operai stanno perforando il terreno con una gigantesca trivellatrice per installare alcune decine di micropali nel sottostante piede della strada verso il fiume, in modo da fermare la frana di due anni fa.

Osservano alcuni abitanti di Rocca accorsi sul posto dalle case vicine preoccupate per ciò che stava accadendo: "Quella zona è proprio colpita dalla sfortuna. Nel maggio 2023 in quel punto si abbatte la frana dell’alluvione, poi il 18 settembre dello stesso anno il terremoto colpì le sottostanti case popolari, i cui abitanti sono stati costretti ad andarsene, tant’è che anche adesso alle finestre restano affissi dei lenzuoli che sbandierano scritte di protesta, e ora la strada SS67 nuovamente bloccata per gli smottamenti".

Quinto Cappelli