Statale 67, ecco come cambia la viabilità

Dalle 22 di questa sera alle 4 di domattina (10 febbraio) e dal 16 al 17 febbraio prossimo, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 4 del giorno successivo, sarà chiusa al traffico a tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso e forze dell’ordine, la strada statale SS 67 ‘Tosco-Romagnola’, nel territorio comunale di Rocca San Casciano, tra il km 164,800 e 165,000 in località Pallareto, fra Dovadola e Rocca.

"La circolazione – avverte l’Anas in un comunicato – sarà deviata lungo la viabilità comunale, denominata ‘Strada vecchia’, ex SS67, tra le località di Campomaggio e Rocca San Casciano. Per le limitazioni già in vigore lungo il percorso alternativo, potranno transitare solo i mezzi con peso massimo inferiore alle 7,5 tonnellate".

In pratica chi percorre la SS67 da Dovadola verso il Muraglione dovrà lasciarla a Campomaggio, imboccare a destra la Strada vecchia che raggiunge la provinciale Rocca-Modigliana e scendere a Rocca per ricongiungersi alla SS67 in mezzo al paese. Viceversa chi la percorre da Rocca verso Forlì dovrà lasciarla a Rocca e fare lo stesso percorso per ricongiungersi a Campomaggio.

"La chiusura – spiega ancora Anas – si rende necessaria per consentire il completamento delle lavorazioni previste e finalizzate alla rimozione del senso unico alternato, nell’ambito del piano interventi programmati per gli eventi alluvionali che a maggio dello scorso anno hanno colpito l’Emilia Romagna". Aggiunge l’ente: "Proseguono, nel contempo, i lavori in corrispondenza del km 164,000 circa e tra i km 167,950 e km 168,750 circa (ovvero nella frana alle porte di Rocca e nel tratto più a valle delle Pantera-Vallicelle), finalizzati al ripristino della transitabilità, al miglioramento della percorribilità, ed alla eliminazione delle limitazioni attualmente in atto lungo l’arteria stradale". I lavori "rientrano tra quelli in attuazione per un importo complessivo ad oggi finanziato di 12,4 milioni di euro, di cui 9,4 milioni in corso di esecuzione e la cui ultimazione è prevista entro la prossima estate".

Quinto Cappelli