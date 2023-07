Statale 67, il ritorno delle moto Subito a centinaia al Muraglione

di Quinto Cappelli

"Erano due mesi esatti che non vedevamo tanti motociclisti al Muraglione. Finalmente sono tornati". Esultano Roberto Missirini e Simone Sacchini, cognati e titolari gestori del bar e ristorante Muraglione, che ieri hanno fatto il pieno di motociclisti, "come ai vecchi tempi". Racconta Roberto, figlio di Giovanni, storico gestore per oltre 50 anni: "Con la strada Statale 67 chiusa causa alluvione e frane, nel mese di giugno abbiamo incassato il 70% in meno. Un bel disastro anche per noi. Speriamo quindi di recuperare da qui a settembre". Aggiunge Simone: "Con la riapertura della strada a moto e bici, speriamo che il botto di questo weekend sia di buon auspicio per tutta la stagione estiva e autunnale".

In effetti ieri mattina alle 11 il piazzale davanti al bar era già quasi tutto coperto di luccicanti moto, diventate poi alcune centinaia all’ora di pranzo, quando la temperatura a 930 metri di altitudine oscillava intorno ai 25-28 gradi. Diversi centauri ammirano le moto degli amici e dei colleghi, molti pranzano ai tavolini all’ombra, altri hanno riempito il ristorante interno. Tutti si godono una giornata all’aria aperta "nel nostro paradiso", come definiscono il Muraglione gli appassionati delle "due ruote che fan salire l’adrenalina nei tornanti ai confini fra Romagna e Toscana".

Tre simpatici amici a un tavolino sono l’emblema dei frequentatori: Stefano Poggi è arrivato da Forlì con un BMW GS. "E sono contento che oggi abbia riaperto finalmente la Ss67, perché, finché ci era vietata, per arrivare al Muraglione abbiamo dovuto salire da Predappio, Premilcuore e il valico dei Tre Faggi, una strada per noi più pericolosa. La riapertura è una boccata d’ossigeno per noi e per il turismo". Elogiando il suo Ducati 1098 S, in groppa al quale è salito al Muraglione da Castrocaro, Vincenzo Pollice fa notare però che l’asfalto, realizzato dall’Anas per aprire anche alle moto il tratto Dovadola-Rocca, è ancora ricoperto da un sottile strato di polvere pericolosa". Ma subito lo stoppa l’amico cesenate Stefano Neri, che col suo BMW 1150 GS "la polvere la fa volare ai bordi della strada e nel fiume. Il Muraglione – dice – è il bar della Romagna, dove trovi tutti amici, anche se della maggior parte non sai il nome". I tre incominciano a discutere dei troppi semafori rimasti da Dovadola al Muraglione (una decina). Ma Neri sentenzia: "Sono dove servono e funzionano bene".

Ieri c’erano anche i toscani e molti altri turisti che in moto stanno attraversando l’Italia. Una coppia, ognuno con la propria moto, arriva da Mantova. Dalle Marche alcuni amici riabbracciano i compagni d’avventura ravennati proprio quassù "nella repubblica degli amanti delle due ruote". Fra i vari veterani della meta più ambita dai centauri, c’è anche il decano, Raffaele Di Michele di Ravenna, arrivato con il BMW 1250, ma la prima volta nel 1965 cavalcava un Corsino. "Sono arrivato da Premilcuore – commenta – perché ho scoperto solo quassù che la statale 67 è stata riaperta. Ritornerò a casa passando con grande piacere da San Benedetto in Alpe".

Fra i molti giovani, si nota un bel gruppo di scanzonati ravennati, guidati dal metalmeccanico Tommaso, che commenta: "Il Muraglione attira come una calamita", mentre l’amico più giovane Michol usa un’altra similitudine più schiettamente romagnola. Poi salgono sui loro "ronzini", spronandoli al galoppo per rientrare verso sera alla marina. La riapertura della strada? Gridano: "L’era oraaaa…".