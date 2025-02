Statale 67, lavori per eliminare 5 semafori

Mentre fra Dovadola e Rocca San Casciano, in località Pantera-Vallicelle sulla Ss 67 del Muraglione proseguono i lavori nel cantiere aperto da oltre un anno, da qualche mese la stessa ditta ha aperto altri due cantieri sulla stessa strada alle porte di San Benedetto in Alpe: al km 146+900- 147 in località Crocino e al km 148+200 in località Prato Bovi.

I lavori per eliminare la limitazione del traffico veicolare a senso unico alternato regolamentato con semaforo (installato da ormai da oltre venti mesi) consistono nella realizzazione di paratie di micropali per muri di sostegno, a ripristino e miglior contenimento del corpo stradale danneggiato nel corso degli eventi alluvionali del maggio 2023. Nel primo cantiere sono già posti in opera new jersey di delimitazione, ultimate attività spostamento interferenze, completate attività preparatorie all’esecuzione dei micropali, già avviata e tutt’ora in corso. La circolazione stradale permane a senso unico alternato regolato da semaforo.

Nel cantiere al km 148+200 (Prato Bovi) sono già stati posti in opera new jersey di delimitazione, ultimate attività spostamento interferenze, completate attività preparatorie all’esecuzione dei micropali, il cui avvio è previsto entro questo mese. La circolazione stradale anche qui permane a senso unico alternato regolato da semaforo.

Secondo Maurizio Monti, sindaco di Portico e San Benedetto, "come promesso dall’Anas, in questi due cantieri i lavori dovrebbero finire a primavera e spostarsi a Portico, in località Saldoni, dove si trova un’altra frana, con traffico a senso unico alternato regolato da semaforo".

Fra Bocconi e San Benedetto resta un semaforo, non per motivi tecnici, ma burocratici "che dovrebbero risolversi presto", portando quindi al ripristino della normale. Scendendo a valle, nel cantiere al km 162+500 circa, alle porte di Rocca San Casciano, sono stati posti in opera new jersey di delimitazione già da tre settimane, ultimate attività di rilievo dell’eventuale presenza di interferenze e avviate attività preparatorie all’esecuzione di micropali previste a giorni ("a partire dalla seconda decade del mese di febbraio", secondo Anas). Anche qui la circolazione stradale permane a senso unico alternato regolato da semaforo. Pure in questo cantiere i lavori dovrebbero concludersi entro marzo.

In sintesi, se i lavori rispetteranno il programma di Anas, a fine primavera dovrebbero essere eliminati almeno cinque degli attuali sette semafori che regolano (e ovviamente rallentano) la viabilità nel tratto della statale 67 fra Dovadola e San Benedetto in Alpe.