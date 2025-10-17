Statale 67, quattro nuovi cantieri: "Fondamentali per la sicurezza"

"Entro l’autunno partiranno 4 nuovi cantieri sulla Ss67, tra Dovadola e San Benedetto in Alpe, interessando i tratti già regolati da sensi unici alternati, e non comporteranno quindi ulteriori limitazioni al traffico". Ad annunciarlo è la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri.

Rosaria Tassinari, deputata forlivese e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, aggiunge: "Si tratta di opere fondamentali per la mobilità e la sicurezza del nostro Appennino, finanziate dal Governo Meloni nell’ambito del piano di ricostruzione post-alluvione".

Entrambe le parlamentari entrano nello specifico degli interventi finanziati con 11,5 milioni. I quattro nuovi cantieri riguardano altrettanti tratti: tra il km 147+800 e il km 147+500 circa; tra il km 149+490 e il km 149+200 circa (entrambi fra Bocconi e San Benedetto in Alpe, nel Comune di Portico e San Benedetto); tra il km 157+400 e il km 156+890 circa (località Saldoni, alle porte di Portico); tra il km 170+600 e il km 170+300 circa (curva del Gobbo, all’uscita di Dovadola). Commenta Buonguerrieri: "Si tratta di opere fondamentali per la messa in sicurezza delle ripe e il ripristino del corpo stradale, e fanno parte di un piano più ampio che prevede lo stanziamento di 12,6 milioni di euro complessivi per il territorio romagnolo e toscano colpito dalle frane e dai cedimenti del 2023" cioè comprensivi di tutti i lavori post-alluvionali.

Buonguerrieri e Tassinari annunciano anche che "nello stesso tempo si avviano verso la conclusione i lavori già in corso al km 162+250 (alla fine di Rocca San Casciano, verso Firenze) e al km 167+800 (tra Dovadola e Rocca San Casciano, in località Vallicelle-Pantera), il cui termine è previsto entro l’autunno, con l’eliminazione dei sensi unici alternati". Inoltre, "anche il progetto per la manutenzione del Ponte di Ferro all’ingresso di Rocca San Casciano, per un investimento di 3 milioni, è a buon punto, perché è già stato approvato e i lavori sono stati assegnati". Conclude la deputata Buonguerrieri: "Questo nuovo pacchetto di cantieri è la prova concreta dell’attenzione del Governo Meloni verso i territori alluvionati. Dopo mesi difficili, in cui le nostre comunità hanno chiesto interventi rapidi e duraturi, arrivano risposte tangibili".

Aggiunge Tassinari: "Questi risultati sono il frutto di un lavoro costante e concreto, portato avanti insieme al sottosegretario ai Trasporti e Infrastrutture, Tullio Ferrante, che ringrazio per la grande disponibilità e la serietà dimostrata. Ferrante, infatti, è venuto due volte personalmente sul territorio per verificare di persona la situazione e assicurarsi che ogni intervento procedesse nei tempi e con le risorse necessarie, come prova che lo Stato c’è".

Quinto Cappelli