Statale chiusa: "L’Anas controlla il viadotto in località Frassignano"

Per effettuare controlli di prevenzione lungo il viadotto della Ss67 ai confini fra i comuni di Dovadola e Castrocaro, in località Frassignano, ieri mattina l’Anas ha ridotto a senso unico un tratto della strada statale a Pieve Salutare. In pratica, chi risale la valle del Montone verso Dovadola, appena passata Castrocaro, deve lasciare la 67 e imboccare la vecchia strada statale all’altezza di Pieve Salutare e percorrerla per circa 2 km, per rientrare nella medesima 67 a Frassignano, comune di Dovadola (seguire le segnalazioni sul posto). Invece, chi da Dovadola va verso Castrocaro rimane sulla Ss67.

Spiega il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari: "L’Anas ha preso questo provvedimento, dopo un primo sopralluogo dei tecnici sul viadotto di Frassignano, che potrebbe presentare alcune criticità ancora tutte da valutare". Chiarisce Tassinari: "Oggi l’ingegnere e i tecnici dell’Anas effettueranno un ulteriore sopralluogo più accurato per capire com’è la situazione del viadotto e prendere poi le decisioni del caso".

Quanto potrebbe durare questa situazione? Il sindaco Tassinari non è in grado di saperlo e si limita a dire: "I tecnici potrebbero aver bisogno di alcuni giorni o una settimana per capire la situazione e decidere di conseguenza il da farsi". E aggiunge: "Però aspettiamo il sopralluogo di oggi, che potrebbe portare anche delle novità positive".

Infatti, per motivi tecnici, l’Anas potrebbe decidere di non deviare più il traffico dalla Ss67, ma installare un semaforo sulla medesima per effettuare un senso unico alternato per un tratto da definire, riguardante il viadotto e relative criticità. Di certo, con due cantieri di lavori aperti fra Dovadola e Rocca (uno che sta per concludersi, in località Vallicelle-Pantera, e l’altro appena aperto nella curva del Gobbo), questa deviazione fra Dovadola e Castrocaro oppure un altro eventuale semaforo, i tempi di percorrenza per gli automobilisti si aggravano, lungo la valle del Montone. Il sindaco Tassinari conclude con un auspicio: "Speriamo tutti che la situazione si risolva il prima possibile".

Quinto Cappelli