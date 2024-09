Stato d’emergenza, dal Governo 20 milioni: "Impegno concreto per garantire la sicurezza"

A seguito della grave ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi, a pochi mesi dalla precedente alluvione del maggio 2023, il Consiglio dei Ministri ha deliberato alcune misure per far fronte ai danni subiti nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Il Governo Meloni ancora una volta dimostra nei fatti – sottolinea la deputata di Fratelli d’Italia e coordinatrice provinciale di Forlì-Cesena, Alice Bonguerrieri (foto in alto) – che alle polemiche sterili dell’opposizione, preferisce un impegno concreto per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare al più presto la normalità nelle aree maggiormente danneggiate. Al termine della riunione svoltasi a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro per la protezione civile e politiche del mare, Nello Musumeci, l’esecutivo ha annunciato in primis la dichiarazione dello stato d’emergenza per ’gli eccezionali eventi meteorologici’ e in secondo luogo lo stanziamento di 20 milioni di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti e prioritari di soccorso alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici. Si tratta di risorse importanti – conclude Bonguerrieri – che vanno a sommarsi a quelle già erogate nel recente passato".

A rimarcare la vicinanza delle istituzioni governative alla popolazione colpita si aggiunge anche Rosaria Tassinari (foto in basso), deputata e presidente del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna: "La scelta del Governo di agire in tempi rapidissimi, dichiarando lo stato di emergenza, – spiega – dimostra la capacità di reagire in fretta a situazioni difficili. In queste ore siamo tutti impegnati a cercare di fare del nostro meglio per dare aiuti e supporti famiglie e imprese messe in difficoltà dall’alluvione". E conclude: "Rinnovo la mia assoluta vicinanza alle famiglie, alle imprese ma anche ai nostri amministratori locali con i quali sono in costante collegamento per monitorare la situazione e a tutti i volontari impegnati per cercare di fronteggiare l’emergenza".

s.t.