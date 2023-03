Stay Export, orientamento alle imprese

Le imprese interessate hanno tempo fino al 15 marzo per candidarsi al progetto Stay Export, un’iniziativa finanziata da Unioncamere che coinvolge le Camere di Commercio Italiane e la rete di Camere di Commercio Italiane all’Estero. Realizzato nell’ambito del Progetto Sei (Sostegno all’Export dell’Italia), il programma intende supportare attivamente le aziende italiane, in questa fase emergenziale, nel processo di internazionalizzazione e di rafforzamento della loro presenza sui mercati internazionali grazie alla realizzazione di azioni mirate da parte delle Camere di commercio estere in vari settori.

Tutte le imprese interessate ad esportare nei mercati esteri potranno seguire percorsi di orientamento e assitenza articolati in informazioni aggiornate sulle opportunità e sui rischi rilevati nelle nazioni a maggior interscambio commerciale con l’Italia. Inoltre, a seguito di una puntuale valutazione del grado di interesse e delle effettive capacità e potenzialità di presenza dell’impresa nei diversi paesi esteri, potranno usufruire di un’attività di affiancamento personalizzato a distanza offerto dalla rete delle Camere di commercio italiane all’estero.

La partecipazione al progetto è gratuita per le imprese ma subordinata al possesso dei requisiti specificati nell’avviso che si può scaricare sul sito della Camera di commercio della Romagna. Info: [email protected]