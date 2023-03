"Stazione, serve un info point" Richiesta nell’incontro con Ferrovie

La stazione ferroviaria va riqualificata. Il deputato Jacopo Morrone (Lega) ne ha parlato nei giorni scorsi con Chiara Minori dirigente di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana, società delle Ferrovie dello Stato), insieme agli assessori Vittorio Cicognani (lavori pubblici), Giuseppe Petetta (mobilità) e Andra Cintorino (turismo). "Costruita a metà degli anni Venti del secolo scorso – rileva Morrone –, è ben tenuta ma necessita certamente di una riqualificazione che interessi i vasti spazi commerciali, oggi vuoti".

La prima notizia emersa da questo incontro è stata la richiesta di dedicare una sala a Ercole Baldini, il campione di ciclismo scomparso a fine 2022 (il suo iconico soprannome era ‘Il Treno di Forlì’) che preveda foto e "possibilmente cimeli della sua epopea". Si è parlato però anche di altri aspetti: "Per esempio – aggiunge Morrone – di un punto informativo per i turisti", visto che "Forlì è una delle città più vivaci della regione" grazie all’arte, all’università e alle sue aziende, e "la stazione è uno dei biglietti da visita" per quei viaggiatori "che sempre più utilizzano il treno per muoversi". La richiesta del deputato forlivese è che "chi arriva in stazione trovi un luogo confortevole e sicuro, con indicazioni e informazioni turistiche a portata di mano".

Per questo serve "un’operazione di rilancio". Che, aggiunge, "potrebbe interessare anche la piazza antistante". I progetti sono "ancora in embrione". Il confronto con Rfi serve anche a "renderli più concreti".