Stefano Valmori (402 preferenze): "Siamo volontari, non politici. Grande impegno per la comunità"

Stefano Valmori, con le sue 402 preferenze lei è il candidato più votato non solo dei Romiti, ma di tutta la città. È soddisfatto di questo risultato?

"Prima di tutto sono davvero contentissimo per l’alta affluenza che ai Romiti ha superato il 25%. Penso che sia un bellissimo segno che dimostra come l’alluvione non abbia spento, ma anzi aumentato, la partecipazione dei cittadini nella vita della comunità. Poi, certo, sono molto soddisfatto anche per il risultato personale: significa che i miei concittadini hanno apprezzato il mio impegno".

Nel gruppo, al netto della sua riconferma e di quella di Gabriella Leccese, ci sono molti nomi nuovi. Cosa ne pensa?

"Anche chi non è riuscito ad avere preferenze sufficienti a entrare nel comitato continuerà comunque a mettersi a disposizione come ha sempre fatto in passato. Penso a Maurizio Naldi, che è stato mio vice, ma anche Ubaldo Biguzzi, Luciano Bartolini, Paolo Gardini, Alex Abiuso, Giuseppe Orlando e Giuliano Giunchedi: so che su di loro il quartiere potrà contare, al di là dei voti".

Ha citato molti dei nomi presenti nella famosa locandina dei quindici che ha provocato qualche malumore prima delle elezioni. Come è andata quella vicenda?

"Si è trattato di un’incomprensione. Alcuni candidati, tra i quali alcuni del tutto nuovi a queste dinamiche, hanno voluto preparare una locandina per presentarsi e mostrare i loro volti. Nell’elenco mancavano alcuni candidati, tra i quali anche io stesso. Il candidato Andrea Ruscio si è forse sentito escluso ed è nata qualche discussione, ma è frutto di un malinteso".

Ruscio è tra gli eletti che faranno parte del nuovo comitato. Potrebbero esserci problemi in questo senso?

"Non penso proprio. Penso che chiunque si sia candidato per il quartiere lo abbia fatto nella volontà di spendersi per la comunità e impegnarsi per migliorarla in un’ottica di volontariato senza colori politici, solo per il bene dei Romiti. Se sarà così non ci saranno mai problemi e le eventuali divergenze non saranno un ostacolo, anzi, potranno anche essere un motivo di dialogo e crescita".

Tra gli eletti ci sono due membri della sua famiglia: sua madre Nadia Fornasari e la zia di sua moglie, Albertina Zuccherelli. A cosa è dovuta questa scelta?

"Non è stata una scelta. Non abbiamo mai concordato nulla. Sono persone adulte che hanno deciso per se stesse, sempre nella volontà di dare un contributo. Mia madre, poi, aveva già fatto parte del comitato in passato, quando c’era anche mio padre, e inoltre è molto attiva in parrocchia".

Pensa che qualcuno la potrebbe accusare di familismo?

"Bisognerebbe essere disonesti. Essere volontari nel comitato non significa detenere alcun tipo di potere, ma, al contrario, richiede un grande sacrificio che non è ripagato da altro che dalla soddisfazione di fare il possibile per il territorio".

Quali sono, ora, le priorità per i Romiti?

"Sicuramente lavoreremo sul tema della sicurezza del fiume e sul dialogo con tutti gli enti preposti a garantirla. Poi c’è il tema della viabilità, dalla rotatoria di via Firenze, fino alla ciclabile, per arrivare alla riqualificazione dei parchi. Tra le priorità ci sarà sempre l’ascolto dei più deboli e l’attenzione alla fascia degli adolescenti. La volontà è quella di lavorare in sinergia con scuola, parrocchia, nucleo di cure primarie e mondo dell’associazionismo. C’è molto da fare e siamo pronti a dare il massimo".