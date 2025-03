Stefano Valmori (Romiti): "Ho detto sì in extremis. C’è ancora tanto da fare"

Stefano Valmori, lei è il rappresentante uscente del quartiere Romiti, uno dei più devastati dall’alluvione del maggio 2023: quando ha deciso di candidarsi anche alle prossime elezioni dei comitati? "Ci ho pensato fino all’ultimo minuto. La mia candidatura l’ho presentata a mezzogiorno meno dieci di venerdì, quindi esattamente dieci minuti prima che scadesse il termine".

A cosa erano dovuti i suoi dubbi? "Ho voluto fare un bilancio di questi anni, anche a livello personale. Non dimentichiamo che non sono solo un rappresentante di quartiere, ma anche una persona alluvionata, insieme a tutta la mia famiglia. Quelli che abbiamo passato sono stati momenti molto pesanti e so che, pur aver fatto del mio meglio per i Romiti, sicuramente avrò scontentato qualcuno e avrò fatto anche degli sbagli. Questa consapevolezza impone necessariamente una riflessione seria".

Nella sua titubanza iniziale ha inciso anche la stanchezza? "Sì, sicuramente. Prima di candidarmi mi sono chiesto se avessi davvero le energie per affrontare un nuovo periodo in prima linea, ben sapendo che i Romiti, pesantemente danneggiati dall’alluvione, hanno ancora molte necessità e molti problemi da risolvere".

Si è risposto di sì? "Altrimenti non avrei presentato la candidatura. Ho valutato di avere ancora il giusto slancio per continuare a dare una mano, come mi hanno chiesto tanti residenti dei Romiti".

Ai Romiti i volontari del comitato hanno dovuto sobbarcarsi di sforzi importanti, che andavano anche oltre le loro normali competenze, eppure ora sono molti i candidati che aspirano a entrare nel comitato senza temere le responsabilità. Come se lo spiega? "A questo proposito voglio sottolineare che la mia candidatura non vuole essere contro qualcuno, anzi, sono contento di sapere che ai Romiti i candidati sono tanti, tra nomi nuovi e conferme, e penso che sia segno che si è fatto un buon lavoro negli ultimi anni, riuscendo a consolidare un senso di comunità che, con i momenti duri che abbiamo passato, avrebbe anche potuto sfaldarsi. Quello che abbiamo fatto nel maggio del 2023 è stato qualcosa di importante che ha coinvolto tutti i residenti. Il mio auspicio è che tutti i candidati siano mossi dalle giuste motivazioni".

Cosa intende? "Essere rappresentante di quartiere significa mettersi a disposizione, a titolo completamente volontario, di tutte le necessità della comunità, nell’intento di dare una mano in modo disinteressato, portando anche avanti iniziative solidali e impegnandosi nel dialogo con le istituzioni. Secondo me lo spirito di tutti i candidati dovrebbe essere questo".

Sofia Nardi