Stelio Leoni taglia il traguardo dei 50mila km

di Quinto Cappelli

Si definisce l’uomo dei record ed è conosciuto a Forlì, dov’è nato, e a Fiumana di Predappio, dove vive da 27 anni, come ‘il Forrest Gump della Romagna’ (nome del film americano del 1994 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks). Si tratta di Stelio Leoni, 75 anni, che nelle sue imprese podistiche ha tagliato il traguardo di 50mila km, l’equivalente di 1.185 maratone ovvero una media di 23 maratone al mese.

Racconta l’appassionato camminatore di Fiumana: "Quando parlo di 50mila km, si tratta di quelli percorsi negli ultimi 6 anni di cammino: 1.672 giorni, 8.350 km di media all’anno, 29,9 km di media al giorno, 72 sono i mesi di cammino con una media mensile di 700 km, 24 i giorni di cammino al mese, 6 ore di cammino al giorno, 500mila sono i metri di dislivello superati. E’ come se avessi scalato l’Everest 56 volte". Ma non è finito qui l’elenco dei record. Prosegue Leoni: "In totale ho percorso 62 milioni di passi a 5 km l’ora e bruciando 4milioni di calorie". E conclude soddisfatto: "Ho consumato anche 29 paia di scarpe". Nell’arco dei sei anni, il Forrest Gump della Romagna ha affrontato i più importanti e famosi cammini italiani ed europei, fra cui: il Coast tu Coast da Portonovo a Orbetello, il Cammino di Santiago di Compostela da Salamanca a Finisterre, il Cammino degli Dei da Bologna a Firenze, il Cammino Materano da Bari a Matera e tanti altri in Romagna. Precisa Leoni: "Durante il lockdown, ho percorso in un mese 1.000 km in una stanza di 5 x 6 metri". Ma qual è la molla che spinge il podista verso numeri così vertiginosi? Risponde orgoglioso l’interessato: "I miei bastoncini curvi brevettati sono stati molto di aiuto. Ma la principale spinta mi è arrivata dalla mia tenacia e dalla mia determinazione: negli ultimi 6 dei miei 75 anni ho percorso 50mila km a piedi". Nei precedenti 40 anni di lavoro, come rappresentante di dolciumi, Leoni aveva percorso in auto oltre 3milioni di km, con punte anche di 1.200 km al giorno. Andato in pensione non vedeva l’ora di "sciogliere le gambe".

Aggiunge Leoni: "Nella mia pagina fb è tutto documentato giorno per giorno con km e foto, tutto documentato con Gps e contapassi". E, dulcis in fundo: "Nei 1.672 giorni di cammino ho registrato un ultimo record: 35mila sono le foto scattate, a corredo e testimonianze delle imprese, che mi fanno bene al corpo e allo spirito". Di sicuro il personaggio da film non si fermerà qui, riservando ancora sorprese in vista degli 80 anni. Arriverà a 100mila km? Sembra che il nostro abbia visto il film di Pupi Avati ‘I cavalieri che fecero l’impresa’.