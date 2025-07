Stella al Merito del Lavoro, premiata storica dipendente Cosmogas

Nell’ultimo consiglio comunale di Meldola, il sindaco Roberto Cavallucci ha voluto rendere omaggio a Morena Minotti, cittadina meldolese insignita quest’anno della prestigiosa ‘Stella al Merito del Lavoro’. L’onorificenza, conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro, rappresenta il più alto riconoscimento destinato ai lavoratori dipendenti italiani che si sono particolarmente distinti per laboriosità, responsabilità, motivazione, etica professionale, innovazione e impegno. Minotti è stata infatti dipendente per ben 42 anni della storica azienda meldolese Cosmogas srl, che era rappresentata per l’occasione da Alessandra Alessandrini.

"A nome dell’ amministrazione comunale – ha detto il sindaco – esprimo un sentito ringraziamento alla Federazione nazionale Maestri del Lavoro-Consolato provinciale, guidata dal console provinciale Massimo Marescalchi e al console emerito Walter Zanzani, che hanno premiato Minotti. A loro è riconosciuto il merito, tra le altre cose, dell’impegno nella cura del Giardino delle Stagioni presso l’Istituzione Davide Drudi e dell’Orto Didattico dell’asilo nido Il Pulcino di Meldola: un esempio concreto di attenzione al bene comune".

o. b.