’Stella dell’Appennino’: spopolano i vini

Edito dall’associazione ‘Stella dell’Appennino’, con la collaborazione dell’Accademia degli Incamminati, il libro ‘Modigliana. Storie di gente, Appennino e vini’, è stato distribuito alla 7ª edizione della presentazione dei loro vini, ed è dedicato soprattutto ai rappresentanti delle dieci aziende vinicole che la costituiscono: Casetta dei Frati, Fondo San Giuseppe, Lu.Va., Menta & Rosmarino, Mutiliana, Pian di Stantino, Il Pratello, Il Teatro, Torre San Martino, Villa Papiano. Copertina bianca e titolo azzurro, i colori di Modigliana, il libro è costituito da 133 pagine con 55 splendide foto in bianco e nero di Maurizio Gjivovich che ha percorso questi vigneti per un anno. Ha ricevuto i patrocini dell’Enoteca Regionale Emilia Romagna, del Consorzio dei vini di Romagna, della Regione e contributi di sponsor privati.

Renzo Maria Morresi, presidente di ‘Stella’ e produttore con ‘La Casetta dei Frati’ si dice soddisfatto di questa due giorni "per la grandissima partecipazione e l’affetto che ci hanno dimostrato le persone, credo anche per la considerazione che hanno di noi e per le difficoltà che in questo momento ci vedono affrontare con impegno e risolutezza. Bello anche il grande interesse per lo sviluppo di quest’anno, il primo anno in cui va in bottiglia il vino bianco ‘Modigliana Doc’, cioè la Uga (Unità geografica aggiuntiva) di un bianco in Romagna. E’ quasi un ossimoro perché i bianchi romagnoli hanno una cattivissima reputazione". Perché questi bianchi sono speciali? "Noi abbiamo un terreno dove vengono bene sia i bianchi che i rossi e non è un caso. Abbiamo le ‘marne’: Marna è il nome di un fiume che nasce in Borgogna, si sviluppa in Champagne e si getta nella Senna a Parigi. Sulle ‘marne’ dello Champagne fanno dei vini non soltanto con le bollicine ma anche fermi straordinari. Modigliana è, con tutta l’umiltà del caso, sulla strada dei vini nobilissimi delle ‘marne’: speziati, salati, pietra focaia, idrocarburo, veramente sorprendenti per le colline romagnole. Dove normalmente si beveva malissimo, soprattutto bianco!".

Giorgio Melandri wine writer, vicepresidente della ‘Stella’ e produttore dei vini ‘Mutiliana’ ha curato la pubblicazione del libro: "Per noi è una testimonianza pratica di quello che siamo e, grazie a questa due giorni e al nostro lavoro, avremo mille ristoranti con il libro dedicato a Modigliana. Un oggetto da condividere che ricollega tutta la comunità che abbiamo costruito in questi anni con le relazioni che non sono solo dell’Emilia-Romagna ma in tutt’Italia e anche all’estero. Tant’è che la nostra testimonial del ‘Modigliana bianco’ è una giornalista svedese, Åsa Johansson. E in questi anni sono venute a Modigliana molte autorità nel campo dei vini, come Walter Speller. Sono contento – conclude – perché è venuta tanta gente e ieri qui c’era la ristorazione più importante dell’Emilia-Romagna: un momento di condivisione con quelli che sono i nostri ambasciatori naturali".

Giancarlo Aulizio