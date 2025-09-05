‘Stella dell’Appennino’: viaggio alla scoperta delle 9 cantine

Sarà una full immersion di nove ore, domenica a Modigliana, con i banchi d’assaggio aperti dalle 10 alle 19 dei vini di 9 cantine associate a ‘Stella dell’Appennino’, nello spazio coperto del loggiato comunale. Il noto narratore del vino nel mondo anglosassone, Nelson Pari, innamorato di quelli del piccolo borgo, ha dedicato un report alla produzione dell’annata 2022 pubblicato sul suo blog nelsonpari.substack.com e condurrà domenica tre master class gratuite dedicate a quell’annata.

Secondo Pari "Modigliana è un luogo di forte identità, un caso in Italia perché i suoi vini sono unici, siamo così impegnati a produrre vini di grande pregio. Abbiamo lavorato a una narrazione condivisa, per mettere un linguaggio comune e territoriale sia per il sangiovese sia per i bianchi. Un filo conduttore, l’anima del territorio e sono speziature e freschezza, agrumi e profumi balsamici". L’evento vede la collaborazione del Comune e della Pro loco. Giorgio Melandri, curatore della manifestazione e produttore con Mutiliana, evidenzia come l’identità sia la chiave del successo di questo territorio. "Modigliana è fuori dal perimetro del vino romagnolo consolidato – scrive il wine writer Francesco Falcone nell’introduzione al catalogo, dove traccia un ritratto di ogni vignaiolo – un’anomalia felice, un contrattempo che suona sinfonie di elementi sospese nel bosco: è musica, è una benedizione".

Si accede ai banchi di assaggio con una erogazione liberale all’associazione di almeno 20 euro. La segreteria, che chiude alle 18, consegna calice e catalogo e un braccialetto che permette di assaggiare tutti i ‘Modigliana’ (da uve sangiovese) e i ‘Modigliana bianco’. Le aziende presenti sono: Casetta dei Frati, Fondo San Giuseppe, Lu.Va., Menta e Rosmarino, Mutiliana, Pian di Stantino, Il Pratello, Il Teatro, Villa Papiano. Alle 11.30, 15.30 e 17.30 ’Tannins don’t lie/I tannini non mentono’, degustazione guidata di Nelson Pari. Prenotazione alla segreteria durante l’evento, ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti (durata un’ora). Info sulla pagina Facebook dell’associazione.

Giancarlo Aulizio