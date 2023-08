Stelle a Predappio

Tutto pronto all’osservatorio di Monte Maggiore a Predappio per una nuova serata dedicata all’osservazione delle stelle. L’appuntamento è per questa sera alle 21, l’ingresso è libero e gratuito e non serve prenotazione. Per raggiungere l’Osservatorio da Forlì, occorre passare da Castrocaro e da Pieve Salutare.