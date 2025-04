Stelle del lavoro. Il premio per sei donne, anima delle loro aziende e spinta per l’innovazione

Sono sette i lavoratori della provincia di Forlì-Cesena che, in occasione del 1° maggio, saranno decorati con la ‘Stella al merito del lavoro’ e insigniti del titolo di ‘Maestri del lavoro’, nel corso di una cerimonia che si terrà presso il salone del podestà di Palazzo Re Enzo, in piazza del Nettuno a Bologna. Un’alta onorificenza che, quest’anno, ha un significato in più: sono donne tutte e sei le lavoratrici del Forlivese che riceveranno il prestigioso titolo, segno del ruolo di grande rilevanza che sempre più spesso rivestono nel mondo del lavoro.

Sonia Canestrini, nei suoi 30 anni di lavoro ha prestato servizio solo in Electrolux. Uno dei suoi punti di forza è l’ottima conoscenza dell’organizzazione aziendale, capacità di ascolto, di discrezione e serietà. Monica Cavalieri, invece, lavora da Flamigni Srl da 37 anni. Assunta come impiegata, si è distinta per impegno e capacità operative, fino a diventare responsabile amministrativo. Grazie al suo contributo, si è realizzato negli anni un miglioramento nelle procedure di gestione contabile e controllo amministrativo. Ha una grande esperienza anche Rosanna Cera, dipendente della ditta ‘Zavatti Gino’ di Forlì con oltre 50 anni di servizio: inizialmente le sue mansioni si limitavano a quelle di segreteria, ma lei ha sempre cercato di migliorare il suo lavoro, così le è stata affidata la gestione della contabilità, i rapporti con i clienti, con i fornitori e con le banche. Con il titolare poi ha saputo affrontare periodi difficili, ma ha anche proposto innovazioni e investimenti. Rosanna, garantiscono i titolari, "con la sua sensibilità, dovuta all’esperienza, è in grado di percepire in anticipo l’andamento del quadro economico".

Lavora alla cooperativa sociale ‘L’accoglienza’ da 32 anni, Silvia Fantini: oggi ricopre il ruolo di educatrice con la mansione di responsabile delle attività del centro educativo ‘Charlie Brown’ e dei progetti di promozione del benessere delle persone anziane. È stata socia fondatrice prima dell’associazione Don Giovanni Cani e poi della cooperativa l’Accoglienza. È stata attiva nelle formazioni rivolte ai giovani sui temi della cooperazione sociale e ha a cuore i progetti di accoglienza e sostegno rivolti agli utenti della cooperativa. Monica Mariani è dipendente di ‘Torrefazione La Forlivese’ con 37 anni di servizio, durante i quali si è distinta per perizia e laboriosità: ha contribuito all’importante crescita della piccola azienda familiare che oggi è diventata una delle principali nel settore della frutta secca. In ambito sociale è socia fondatrice dell’associazione culturale Forli Antiqua.

Spostandosi a Meldola, si incontra Morena Minotti, ex dipendente di Cosmogas, pensionata nel 2022 dopo 42 anni di servizio: Morena è stata testimone delle trasformazioni tecnologiche di settore, riuscendo a rendere semplice a molti quello che, a prima vista, sembrava complicato, stando al passo con i tempi sia dal lato amministrativo che tecnologico. Negli anni Ottanta aveva contribuito a dotare alcuni uffici del sistema contabile ‘Bookkeeping Machine’, un vero e proprio calcolatore per la fatturazione, l’elaborazione delle paghe e la gestione del magazzino: un investimento che ha portato notevoli risparmi.

Infine l’unico cesenate (e unico uomo) nella lista: Giorgio Magnani, di Longiano, dipendente di Romagna Banca Credito Cooperativo Italiano con 43 anni di servizio.

Sofia Nardi