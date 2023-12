Stelle dell’Ail, ecco dove trovarle

Sono in distribuzione oggi e domani le stelle di Natale dell’Ail, giunte alla 35ª edizione. Fino a domani sarà possibile sostenere Ail anche donando al numero solidale 45587 che permetterà di aiutare i pazienti ematologici attraverso ’Ail Accoglie’, progetto che supporterà le Case Alloggio Ail. Ecco dove trovare le stelle di Natale. Forlì: piazza Saffi 13, piazzale Kennedy, Mega corso della Repubblica, I Portici, Famila via Costa, Famila Vecchiazzano, Libreria Ubik Puntadiferro, San Martino in Strada piazzale della Pieve. Forlimpopoli: piazza Pompilio e Le Fornaci; Bertinoro (solo domani): piazza della Libertà, piazza del Duca e largo Cairoli, chiesa di Capocolle; Santa Maria Nuova (anche oggi) Conad Margherita. Meldola piazza Orsini; Civitella (domani): Cusercoli largo Matteotti; Galeata (oggi): loggia teatro; Santa Sofia (oggi): piazza Matteotti; Premilcuore (domani): via Roma e piazza dei Caduti. Castrocaro: Conad; Rocca San Casciano: tabaccheria Leoni piazza Garibaldi; Modigliana (oggi): Conad.