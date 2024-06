"Stiamo adottando misure per ridurre i disagi"

"Il cantiere in via Gorizia, nel tratto compreso tra la rotonda di via Monte San Michele e la via Lughese, si protrarrà fino alla metà di settembre, contestualmente all’avvio del nuovo anno scolastico. Questa Amministrazione, con l’obiettivo di coinvolgere per tempo e il più possibile i residenti, ha convocato nelle scorse settimane in municipio le associazioni di categoria, i tecnici di Hera e Inrete, l’impresa appaltatrice, la Polizia Locale e i dipendenti degli uffici comunali coinvolti nei lavori": lo spiega il riconfermato assessore alla mobilità e all’ambiente Giuseppe Petetta, che aggiunge: "Nel corso dell’incontro è stata illustrata la natura del progetto, il cronoprogramma dettagliato suddiviso per fasi di cantiere, i possibili disagi a commercianti e residenti e diffusa copia del volantino recapitato porta a porta prima dell’avvio dei lavori. Sia il cronoprogramma che il volantino sono stati poi inviati via mail a tutti i partecipanti all’incontro".

Petetta sottolinea poi come i tempi dei cantieri pubblici siano solitamente indicativi e soggetti a variazioni in base alle evenetuali criticità operative riscontrate durante l’avanzamento dei lavori, quali ad esempio imprevisti durante gli scavi, maltempo e così via. Se dovessero verificarsi scostamenti dal programma ipotizzato, questi "verranno tempestivamente segnalati da Inrete e condivisi con il Comune".

L’assessore conclude così il suo intervento: "Anche in casi come questo, in cui le opere vengono realizzate da enti terzi e sono impattanti ma necessarie per garantire ai cittadini servizi più moderni ed efficienti, quest’Amministrazione ha adottato percorsi condivisi di illustrazione della programmazione territoriale con le associazioni di categoria e i quartieri, in modo tale da renderli partecipi con il dovuto anticipo delle eventuali problematiche legate alle lavorazioni".