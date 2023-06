Stili opposti, intesa difficile Il caso è politico

Segue dalla Prima

Marco

Bilancioni

Rapido elenco: candidatura Unesco del liscio e dell’architettura razionalista, auditorium della musica e adiacente museo della ginnastica, futuro museo del volo, la promozione del ‘San’ appena lanciato, collezione Verzocchi, spostamento dell’Ebe. Gli esiti di questi dossier andranno valutati col tempo. In ogni caso, l’approccio di Melandri è diametralmente opposto a quello di Tassani e altri esperti della cultura che stanno tenacemente opponendosi a lui e a Zattini: da una parte, progetti ambiziosi che possano fungere da volàno – anche economico – per la città; dall’altra, la cura puntuale del patrimonio. La ragione starebbe a metà strada: un assessore avrebbe il dovere di pensare in grande e, purtroppo, raramente gli archivi muovono le masse, anche quando fanno parte di un progetto di grande qualità come quello del Novecento. Dall’altra parte, certo, lo stesso Melandri ha esposto il fianco alle critiche assicurando che era tutto a posto mentre via Asiago era sott’acqua. E una ricomposizione pare sempre più difficile.