Stime al rialzo: 230mila passeggeri E altre rotte ancora da svelare

L’obiettivo dichiarato da Forlì Airport per il 2023 è particolarmente ambizioso: si punta ad arrivare a toccare la soglia dei 230mila passeggeri, 100mila dei quali grazie all’accordo sottoscritto con Aeroitalia. Due annotazioni. La prima: a metà dicembre il responsabile marketing Andrea Gilardi, intervistato da una testata online di settore, stimava a 135mila gli utenti del Ridolfi, circa 100mila in meno rispetto a ieri. La seconda: ieri FA ha premesso che non avrebbe affrontato il tema dei rapporti con altre compagnie, come Ryanair (tornata a Forlì l’estate scorsa) o Air Dolomiti (apparsa fugacemente durante la pandemia con il volo Forlì-Monaco di Baviera). Tuttavia questi conteggi certificano che sì, ci saranno altri voli con ulteriori vettori, per altri 130mila viaggiatori. Secondo le stime, più della metà della forza attrattiva del Ridolfi, dunque, deve ancora svelarsi.

Nel 2022 i passeggeri sono stati 94.710, comunque più che triplicati rispetto al 2021 (anno – è da considerare – di piena pandemia). "La chiusura del 2022 ci ha regalato numeri importanti dei quali siamo molto soddisfatti – interviene Gianfranco Bianchi, il nuovo direttore delle operazioni di FA – e stiamo andando verso un incremento sostanzioso nella prossima stagione".

Ma ecco le criticità, che FA ha voluto spiegare ieri: nel 2022 i voli sono stati in tutto 1.922, "di questi 146 hanno subito dei ritardi". Le ragioni dei disguidi orari risultano essere di due tipologie specifiche: in alcuni casi sono frutto di ritardi accumulati in altri scali, mentre in altri la causa sono ragioni di tipo tecnico. "Solo in quattro casi sul totale – va avanti Bianchi – il responsabile è stato l’aeroporto di Forlì. Di questi, in due casi la causa è stato l’imbarco di passeggeri a ridotta mobilità per i quali, evidentemente, si sono riscontrate delle criticità che hanno causato qualche rallentamento. In altri due casi la ragione sono state operazioni di de-icing". Il de-icing prevede l’utilizzo di un apposito fluido che viene sparso sul velivolo tramite pompe per rimuovere ghiaccio e brina da alcune parti dell’aeromobile e si effettua in condizioni di meteo avverse.

I dati raccolti, quindi, sembrano essere incoraggianti per quanto riguarda le prestazioni dei voli partiti da Forlì, ma FA sembra intenzionata a diminuire ancora la percentuale dei voli in ritardo adottando un atteggiamento prudenziale: "Prevediamo in calendario un numero massimo di tre rotte al giorno su ogni aeromobile – illustra Andrea Gilardi –, mentre nel 2022 il limite che ci eravamo posti era di quattro. In questo modo non stresseremo troppo le macchine e, allo stesso tempo, scongiureremo il pericolo di accumulare ritardi".

Non solo. "L’obiettivo, in ogni caso, è quello di migliorare ancora l’esperienza dei passeggeri in ogni fase, a partire dall’ingresso in aereoporto – prosegue Bianchi –, infatti quest’anno monitoreremo la qualità del servizio raccogliendo anche dati sui tempi di attesa al banco dell’accettazione o all’area di ritiro bagagli". Proprio per mantenere alta la qualità del servizio, il presidente di Forlì Airport Giuseppe Silvestrini ha assunto una decisione precisa: quella di confermare tutto il personale stagionale, mantenendolo in servizio anche nei mesi invernali a basso traffico, proprio per "non disperdere professionalità".

Sofia Nardi