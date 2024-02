"Stimoli alle nuove generazioni"

Cosa meglio di una classe può essere emblema del mondo della cooperazione? Anche per questo Confcooperative è tra i partner storici più affezionati all’iniziativa ‘Cronisti in classe’. "Quest’anno il nostro impegno riguarda in particolare tre temi – spiega il presidente Mauro Neri (foto) –, ovvero transizione ecologica, transizione digitale e competenze". Entrando nel dettaglio: "Sappiamo che il futuro dipende strettamente dal modo in cui ci rapportiamo all’ambiente e siamo consapevoli che dobbiamo agire per contrastare il cambiamento climatico e per ridurre il nostro impatto sul mondo – elenca Neri –, questo sarà possibile anche compiendo un percorso che ci possa condurre verso una maggiore digitalizzazione. Per quanto riguarda, infine, il tema delle competenze, ci riferiamo alla difficoltà di trovare figure professionali preparate con skills specifiche". I tre grandi temi, però, non possono prescindere da un pilastro: "Come dice papa Francesco, tutto ciò deve essere sostenibile dal punto di vista sociale ed etico: il lavoro deve sempre essere a misura d’uomo". Secondo Neri nulla di tutto ciò sarà possibile senza un cambio di mentalità: "Noi di Confcooperative parliamo da tanto tempo dell’importanza del rispetto dell’ambiente e lavoriamo per ridurre lo spopolamento dei nostri paesi di collina e di montagna e il nostro impegno ha radici molto profonde. C’è da dire, però, che è fondamentale lavorare per produrre nelle nuove generazioni uno stimolo a cambiare prospettiva e vedere il valore non solo economico, ma anche etico di ogni scelta che compiono. Anche per questo teniamo molto a ‘Cronisti in classe’: vogliamo trovare un confronto con i ragazzi e, in un certo senso, anche accompagnarli nel percorso, sapendo che avremo sia da imparare che da insegnare, come è giusto che sia". Spesso gli articoli proposti dai ragazzi trattano proprio temi legati all’ambiente, alla sostenibilità e alle relazioni sociali: "Come sempre – conclude Neri – li leggeremo con piacere in cerca di nuovi stimoli e nuove chiavi di lettura sul mondo e sulla società che noi tutti condividiamo".