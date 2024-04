"Sto perdendo mille euro al giorno"

"Sto perdendo 1.000 euro al giorno e se continua così sarò costretto a licenziare qualcuno". Un urlo di disperazione quello di Renato Donini, titolare della macelleria Romagna Carni su via Santa Croce nella frazione di Santa Maria Nuova Spallicci di Bertinoro. La causa sono i lavori di sistemazione dei marciapiedi che non permettono alle persone di parcheggiare e quindi raggiungere i negozi, sebbene in zona esistano degli stalli non troppo distanti.

"Non ci sono solo io, ma anche la pizzeria, l’estetista, l’edicola – spiega Donini –, ma loro bene o male sono da soli, io ho 8 dipendenti, come faccio?". I lavori sono iniziati il 18 febbraio e, da cronoprogramma, dovrebbero terminare entro fine maggio. "Un paese in ostaggio perché si devono abbellire i marciapiedi – tuona Donini –. Adesso i lavori sono sul marciapiede di fronte, quando scaveranno il marciapiede davanti al mio negozio, il camion che mi porta la merce dove lo faccio scaricare?".

I marciapiedi fanno parte dei lavori di rigenerazione urbana per cui il Comune di Bertinoro ha ricevuto i finanziamenti da parte della Regione già nella scorsa consiliatura. "Abbiamo posticipato i lavori il più possibile – spiega l’assessore Filippo Scogli –, ma non potevamo perdere il finanziamento. Abbiamo chiesto alla ditta di poter fare il più in fretta possibile, ma le tempistiche sono da bando e loro hanno anche avuto delle difficoltà a reperire i posatori e questo comporta ritardi".

Questa è un’altra questione che indispettisce, non poco, Donini. "Sono in tre a lavorare e neanche tutti i giorni. Io perdo 1.000 euro al giorno. Questo era un lavoro che doveva essere fatto 20 metri alla volta, non che blocchi il paese per 4 mesi". Durante l’incontro itinerante della giunta che si è svolto sabato scorso proprio a Santa Maria Nuova, sindaca e assessori sono andati a confrontarsi con Donini.

"Capiamo le difficoltà degli esercizi commerciali – ha spiegato la sindaca, Gessica Allegni –, abbiamo già convocato due volte la ditta, ogni giorno passo a vedere lo stato dei lavori. C’è un cronoprogramma e fino a che la ditta è nei tempi dettati dal bando non possiamo far altro che sollecitare. E’ una situazione che stanno vivendo molte amministrazioni comunali".