"Stop al gasdotto dopo le scosse". Il Comune: "Impianto sicuro"

Si è costituito nei giorni scorsi il Comitato No Tubo Romagna contro il gasdotto Linea Adriatica. "La forte scossa di terremoto di magnitudo 4,9, verificatasi nell’Appennino tosco-emiliano – affermano i componenti del Comitato –, è l’ennesima riprova che il mega gasdotto Linea Adriatica della Snam è incompatibile con territori altamente sismici quali sono quelli dell’Appennino". Nel Forlivese dovrebbe passare all’altezza di Casemurate, ai confini tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna.

Un ‘no’ che gli ambientalisti motivano così: "La Linea Adriatica è lunga 430 chilometri da Sulmona a Minerbio, attraversa sei regioni e si snoda lungo le aree più fragili dell’Italia sotto il profilo sismico. Sono purtroppo diversi i precedenti nella medesima area recentemente colpita. I terremoti, oltre a provocare la rottura di ogni manufatto umano collocato lungo la linea di faglia, possono provocare frane che a loro volta innescano l’esplosione di gasdotti, come è accaduto tante volte in Italia, esponendo così ad ulteriori pericoli i cittadini che vivono in zone già a rischio". Il comitato sottolinea che il gasdotto potrebbe passare a 30 metri dalle abitazioni. "Eppure nel 2015, in Abruzzo, in seguito all’esplosione di un metanodotto Snam per uno smottamento di terreno, l’incendio causò danni fino a oltre 100 metri". I ‘No Tubo’ definiscono l’opera "totalmente inutile": "La Linea Adriatica, infatti, era stata praticamente archiviata, sia dalla Snam che dal Governo. Ma è stata riesumata in seguito alla guerra in Ucraina, con il pretesto dell’emergenza energetica dovuta all’abbandono delle forniture di metano da parte della Russia". Secondo gli ambientalisti, "in realtà nel 2022 il nostro Paese ha avuto a disposizione più gas degli anni precedenti, tanto che ne ha esportato all’estero più di quanto ne abbia prodotto".

Il gasdotto è stato anche al centro di un question time portato dal Movimento 5 Stelle nella scorsa seduta del consiglio comunale di Forlì. Sul tema ha risposto Marco Catalano, assessore alle politiche agricole: "Snam, che abbiamo incontrato assieme alle associazioni di categoria, realizza metanodotti interrati e impianti seguendo le più rigorose norme internazionali anche in materia di sismicità, garantendo adeguati standard di sicurezza. Il tracciato del Sestino-Minerbio è stato definito scegliendo i lineamenti morfologici e geologici più sicuri e gli uffici riferiscono che in sede progettuale sono stati presi in considerazione gli effetti diretti di un sisma potenziale sulle tubazioni interrate, risultate idonee per spessore a sopportare le sollecitazioni trasmesse dal movimento transitorio del terreno durante un evento sismico". ma. bo.