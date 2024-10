Stop al genocidio: oltre 200 sfilano in corteo

Il popolo pro-Palestina è sceso in piazza anche a Forlì. La manifestazione, autorizzata dalla questura e organizzata da Forlì Città aperta in collaborazione con l’Udu e il Comitato studentesco per la Palestina, ha raccolto, ieri pomeriggio, oltre 200 persone che, da piazza Ordelaffi hanno attraversato il centro della città, per raggiungere l’Università. Da corso Garibaldi a piazza Saffi, lungo corso della Repubblica, fino a piazza della Vittoria hanno sfilato con le bandiere della Palestina, manifesti, striscioni e megafoni che scandivano "free Palestine, free Gaza". "È importante manifestare perché i primi interlocutori dei cittadini sono le amministrazioni locali e da qui bisogna muovere le coscienze", dice una giovane studentessa, che sostiene l’opportunità di interrompere i progetti di collaborazione con le università israeliane. "Ci sono 45mila morti tra i civili a Gaza e in Libano – dice Milad Jubran Basir, giornalista italo-palestinese –: è necessario un immediato cessate il fuoco e riconoscere il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione".

Paola Mauti