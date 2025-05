Stop al tabacco: dati allarmanti. Operatori anti fumo in azione

Domani si celebra la Giornata mondiale senza tabacco e l’Ausl Romagna ha organizzato diverse iniziative per sensibilizzare sui danni provocati dal fumo, cattiva abitudine che continua ad essere molto diffusa. I dati però mostrano chiaramente i pericoli a cui ci si espone: il fumo è tra le principali cause di malattie a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare. Nel biennio 2022-23 la prevalenza è stata più alta tra gli uomini, le persone con scolarità fino alla media inferiore (31%) e coloro che si trovano in gravi difficoltà economiche (47%). Nonostante tutto, questa abitudine continua ad attrarre soprattutto i più giovani, infatti il 24% dei ragazzi inizia a 15 anni e il 29% tra i 18 e i 24 ha ormai fatto del fumo una consuetudine.

Domani sono in programma diverse passeggiate simboliche sul territorio: a Forlì il ritrovo è alle 9 al parco Balducci, con i gruppi ‘Romiti cammina’ e ‘Villagrappa cammina’; a Forlimpopoli, si parte alle 8.30 dall’ingresso della Casa della Comunità, in via Duca d’Aosta 33; a Meldola, la camminata prende il via alle 9 da piazza Felice Orsini, mentre a Civitella l’appuntamento è alle 10 sotto la torre dell’orologio di piazza Matteotti. Fino a domani, chi vuole smettere di fumare troverà un aiuto concreto anche nell’atrio del padiglione Morgagni in ospedale: dalle 9 alle 13, gli operatori del Centro Antifumo saranno a disposizione con un punto informativo per dare consigli e materiali utili.