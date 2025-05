Stop alla luce: ecco dove. Lavori sulla Sp20

A Modigliana sono state annunciate due importanti interruzioni: una riguarda l’energia elettrica oggi dalle ore 14,30 alle 19 e solo per alcuni numeri civici che hanno avuto l’avviso attaccato ai portoni, di via Garibaldi, piazza Matteotti, via Francesco Maria Piazza, via Chiarampina, via Gramsci, piazza Mazzini, piazza Don Minzoni, vicolo Celli; l’altra è riferita alla viabilità per lavori sulla Sp 20, nel tratto della Riva della Pappona, dalle ore 22 di domani fino alle ore 3 del giorno successivo per esecuzioni lavori: sono ovviamente esclusi dal divieto i mezzi di soccorso.

g.a.